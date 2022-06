Ny lov giver statsgaranti til boliglån i yderområder

Forudsætningen er, at der er tale om ejerboliger, der enten har en handelspris under 10.000 kroner per kvadratmeter eller er beliggende i et postnummer med en gennemsnitlig handelspris under 8000 kroner per kvadratmeter.

- Det skal gøre kreditinstitutterne mere tilbøjelige til at låne ud i tilfælde, hvor de ikke gør det i dag på grund af boligens placering, skriver Erhvervsministeriet i pressemeddelelsen.

En gamechanger

Hos Landdistrikternes Fællesråd er man begejstret for initiativet.

Rådets formand, Steffen Damsgaard, kalder i en pressemeddelelse loven for en gamechanger for boligmarkedet i landdistrikterne og for de forudsætninger, vi har for at drive udviklingen frem i hele landet".

Ordningen er tidsbegrænset til tre år.

Loven er vedtaget med støtte fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Frie Grønne.