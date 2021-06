Ny aftale på plads: Store milliardprojekter på vej i Østjylland

Aarhus får flere opgraderinger i infrastrukturen i de kommende år.

Det står klart af den aftale, som regeringen har indgået med et bredt flertal i Folketinget, og som løber op i i alt 161 milliarder kroner for projekterne over hele landet.

Blandt andet skal der laves den omdiskuterede tunnel Marselistunnel fra havnen til motorvejen, en udvidelse af motorvejen fra Aarhus S til N og en mere direkte togforbindelse til Silkeborg.

Til gengæld bliver det i denne omgang ikke til en udvidelse af motorvejen mellem Aarhus og Randers, som det ellers var håbet i Randers.

Det ærgrer Venstre-folketingsmedlem og tidligere Randers-borgmester Michael Aastrup Jensen:

- Vi ønsker fortsat en principiel beslutning om at motorvejen skal udvides, senest i 2030. Derfor vil jeg kæmpe benhårdt for at vi får et nyt flertal, som igen vil sætte Randers på landkortet, udtaler han i en pressemeddelelse.

Udvidet bliver til gengæld motorvejen mellem Skanderborg og Vejle. Et projekt, der forventes at koste 3,5 milliarder kroner.



Et andet stort milliardprojekt bliver den meget omtalte Marselistunnel mellem Aarhus Havn og motorvejstilslutningen nogle kilometer længere inde i landet.

Projektet forventes at kunne medføre en "væsentlig reduktion af miljø- og støjgener i Aarhus by" og er budgetteret til 2,7 milliarder kroner.