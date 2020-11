Nu skifter politikerne parti: Vil man gerne vælges, er det en dårlig idé

Der er under et år, til vi igen skal til stemmeurnerne i forbindelse med kommunalvalget i 2021, og i den forbindelse har en del politikere tilsyneladende taget deres politiske fremtid op til overvejelse.

I løbet af den seneste uge har konklusionen for fire østjyske politikere været den samme: Det er tid til at skifte parti. Og selvom det måske er den rette beslutning for den enkelte, er det ikke nødvendigvis det klogeste, hvis man vil være sikker på endnu en periode i byrådet.

Det fortæller kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch.

- Det går bedre end for nye kandidater, der stiller op for første gang, men sammenlignet med dem, der bliver i sit parti og genopstiller, mister man cirka halvdelen af chancen for genvalg, siger han.