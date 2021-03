Nu skal alle smøger og tobak skjules i butikkerne

- Vi har ikke sat noget tal på, hvor meget skjult tobak i sig selv skal betyde. Men vi forventer, at det sammen med andre ting er et stort og vigtigt skridt, siger Mette Lolk Hanak.

- Udstillingen ved kasserne er en af tobaksindustriens sidste muligheder for at markedsføre deres produkter. Når de om et år også får krav om at gå over til grimme, smudsgrønne og neutrale cigaretpakker, så bliver der virkelig sat en stor prop i muligheden for at markedsføre cigaretter på en attraktiv måde over for børn, siger hun.

Ikke letmælk eller rugbrød

Hjerteforeningen ser også frem til at komme af med tobakken ved kasserne.