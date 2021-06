Nu reagerer Pia Kjærsgaard på abe-tragedien: - Der skal skrides ind

Bakker op om Dyrenes Beskyttelses forslag

Ligesom Dyrenes Beskyttelse foreslår hun, at der laves en positivliste i stedet for den negativliste, som lige nu er i lovgivningen. I øjeblikket er der nemlig lovgivet om, hvilke dyr man ikke frit må holde, men den skal man, hvis det står til Dyrenes Beskyttelse og Pia Kjærsgaard, nu have ændret til det modsatte. Altså så listen viser, hvilke dyr man frit må holde.

- Jeg tager det forslag op, som Dyrenes Beskyttelse kommer med, om at man skal have en positivliste, og at man faktisk skal have licens til at have sådan et dyr, forklarer hun.