Nu rammer Malik Østjylland

I Horsens advarer kommunen om risiko for forhøjet vandstand i midtbyen og varsler, at veje kan blive spærret af søndag. Borgere og erhvervsdrivende opfordres til at forberede sig på risiko for oversvømmelse, og at vandstanden kan stige til 1,45 meter over normalen på bagsiden af stormen, når vinden lægger sig og vandet trækker ind i Horsens Fjord.