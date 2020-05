Nu må man igen mødes flere end ti personer i private haver

Der er nu håb forude for studenterfester og andre private sommerfester i baghaven.

For forbuddet mod at mødes flere end ti personer gælder nemlig ikke længere i private haver.

Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, som trådte i kraft fredag. Det skriver Ekstra Bladet.

Der har på intet tidspunkt været et direkte forbud mod at samles mere end ti personer i hjemmet.

Men det har indtil nu været uklart, hvordan reglerne var omkring forsamlinger i private haver.

Det er nu lovligt, slås det fast i den seneste opdatering af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger.

- Med den nye bekendtgørelse er der kommet en ændring, der gør, at du gerne må holde et arrangement i din have, sagde en talsperson fra Rigspolitiets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

- Det måtte du ikke før i dag (fredag, red.), hvor den nye bekendtgørelse præciserer, at det er tilladt at holde en fødselsdag eller lignende i ens private have.

Mens det således nu er tilladt at holde sammenkomster med flere end ti personer i private hjem og dertilhørende haver, så må personer, der bor i lejlighed, fortsat vente med at holde selskabeligheder udendørs.

Den nye bekendtgørelsen inkluderer nemlig ikke baggårde og andre udeområder, som flere beboere råder over.

Selv om det ikke længere er forbudt at mødes flere end ti personer i baghaven, så anbefales det stadig at aflyse private sammenkomster med flere end ti deltagere.

Det fremgår af politiets hjemmeside om coronavirus.

Samtidig anbefaler politiet, at man fortsat følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndigheder om hygiejne, om at holde god afstand og opføre sig hensigtsmæssigt.

