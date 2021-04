Nu må du se op til ti personer, siger Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man kan have en social boble bestående af ti mennesker i stedet for fem.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse mandag.

Vicedirektør i styrelsen Helene Probst siger, at selv om det er vigtigt at holde fast i de gode råd, kan der nu lempes en smule for anbefalingerne.

- Lige nu anbefaler vi, at man maksimalt ser ti, og hvis man inviterer venner og familie på besøg derhjemme, så skal man ikke samles mere end ti indendørs, siger hun i pressemeddelelsen.