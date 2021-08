Nu kommer der nye gratis færgeruter: Her kan du få gratis billetter

På alle de tre ruter, der forbinder landsdelen til Sjælland, kan man i hverdagene få gratis billetter.



Mens der er nu altså kommer flere ruter til, er der også nogle, der ryger ud af ordningen. Det drejer sig om:

Alrø - Hjarnø

Mellerup - Voer

Udbyhøj Nord - Udbyhøj Syd

Ordningen med de gratis færger blev lavet til sommeren 2020 og blev af Christiansborg vedtaget til at blive gentaget i 2021 i en lidt billigere version. Det har blandt andet været målet, at øboerne ikke skulle forstyrres for meget af den ekstra trafik til og fra deres øer.