Nu kan TV2 Østjyllands indhold streames på TV 2 Play

TV2 ØSTJYLLANDs indhold kommer til at ligge på sin egen underside på PLAY, og vil også være gratis at tilgå for alle. Regionernes undersider kommer udover nyhedsudsendelserne også til at indeholde magasinprogrammer, reportager og debatter.



Derudover er de i gang med udvikle nye serier, der vil blive tilgængelige til sommer.



Det er gratis at se TV2 ØSTJYLLANDS indhold på PLAY, men det kræver en brugerkonto at få adgang. TV2 ØSTJYLLANDs indhold kan også stadig ses på tv2oj.dk