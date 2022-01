Historisk få ledige: Nu kan man søge job i Netto over sms

Over 150.000 jobs er ikke blevet besat

Siden coronakrisens start er yderligere 94.000 kommet ind på det danske arbejdsmarked. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Dansk Industri kalder administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen det tal for ”ganske ekstraordinært”.

- Den positive side af historien er, at mange er kommet ud på arbejdsmarkedet. Det er godt. Problemet er bare, at godt 158.000 job ikke er blevet besat, siger han.

Tallet kommer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og dækker det seneste halve år. Vi skal helt tilbage til 2007 for at finde et højere antal forgæves rekrutteringer.

I en rundspørge blandt Dansk Erhvervs medlemmer svarer knap halvdelen, at de helt har opgivet at besætte stillinger.