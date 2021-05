Nu kan du downloade det nye digitale coronapas

Prisen for udviklingen af selve passet lyder på 22 millioner kroner, har finansminister Nicolai Wammen (S) tidligere udtalt. Den samlede pris anslås at blive omkring 50 millioner kroner.

Kan bruges på tre måder

Det har tidligere været en diskussion, om passet vil ende med de facto at tvinge folk til at blive vaccineret, fordi de ellers vil være afskåret fra at deltage i en lang række aktiviteter.

Men det er ikke tilfældet, lød det fra Wammen i marts.

- Tanken er, at man kan bruge passet på tre måder: Hvis man har haft corona, hvis man er vaccineret, eller hvis man er blevet testet.

- Så det er ikke sådan, at man skal være vaccineret for at få glæde af passet, sagde han blandt andet.