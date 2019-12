Nu kan du blive overvåget under gudstjenester

Dyre stole, lamper og kunstgenstande fra kirkerne i det østjyske er blevet et yndet mål for tyveknægte.

Kirkerne og deres tilstødende bygninger bliver nemlig i stigende grad udsat for tyverier, og det er man flere steder begyndt at tage konsekvensen af.

Det betyder blandt andet, at du i fremtiden kan risikere at blive overvåget af et kamera, når du går til gudstjeneste i en østjysk kirke. Og måske er der også, når gudstjenesten er slut, en alarm der giver høje lyde fra sig, hvis du skulle bevæge dig ind i kirken uden for åbningstid.

Én af de kirker, der har valgt at få alarmer og overvågningskameraer er Gosmer Kirke, som ligger syd for Odder. For cirka en måned siden fik kirken nemlig stjålet fire PH Louvre lamper, som samlet har en værdi på mere end 200.000 kroner.

Gosmer kirke er ikke så åben mere, som den hidtil har været.

- Vi blev både forskrækket og chorkeret. Det er jo ærgerligt, man ikke længere kan have sine ting i fred. Vi tænker, at hvis det kan ske en gang, så kan det nok ske igen. Vi forventer, de kommer tilbage, når vi har fået nye lamper, så vi håber, at vi med det her kan have noget materiale, som vi kan give videre til politiet, siger Rikke Gade, der er formand for menighedsrådet i Gosmer Kirke, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gosmer Kirke er med stor sandsynlighed ikke den sidste kirke i Østjylland, der tager sine forholdsregler. De seneste fem år er antallet af tyverier i kirker nemlig steget markant.

I 2015 blev 15 østjyske kirker, kirkelige bygninger og museer nemlig udsat for tyverier 15 gange, mens der i 2019 er 38 kirker og tilstødende bygninger, der har været udsat for tyveri.

På fem år er antallet af kirketyverier blevet mere end fordoblet.

Delte meninger om overvågningen

I kampen mod tyvene låser Gosmer Kirke nu også døren i højre grad end tidligere, og det betyder også, at kirken ikke længere er så offentligt et rum, som den hidtil har været. Et faktum, som Rikke Gade har gjort sig mange overvejelser om.

- Det er jo et offentligt rum, så selvfølgelig har vi gjort os nogle overvejelser, men vi mener, det er en nødvendighed, for vi synes ikke, vi kan forsvare, at tyvene skal komme igen, siger Rikke Gade til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

På Odder-egnen, er der delte om meninger om den virkelighed, der nu viser sig i folkekirkerne.

Jeg synes, verden bliver fattig, når alting skal overvåges. Helga Stenkjær, pensionist, Odder

- Jeg synes, verden bliver fattig, når alting skal overvåges, siger Helga Stenkjær, der bor i Odder.

​​​​​

- Jeg har ikke noget imod overvågning, fordi jeg har rent mel i posen. Jeg føler godt, jeg kan stå ved, hvad jeg gør og laver, lyder det derimod fra Tove Nielsen, der også bor i Odder.

Ifølge formanden for menighedsrådet, Rikke Gade, har de besøgende dog ikke noget at frygte i forhold til overvågningskameraerne. Hun forsikrer, at de kun er til for at holde tyvene væk, og samtidig skal de sikre materiale med de ubudne gæster, hvis kirken nu skulle blive udsat for tyveri igen.

- Det er jo ikke sådan, at man får et kamera stukket op i hovedet, når man kommer herind, siger hun.

Formanden for menighedsrådet, Rikke Gade, vil ikke uddybe, hvor i kirken kameraerne hænger, men hun fortæller, at de hænger rundt omkring.

Gør politiets arbejde nemmere

Hos Østjyllands Politi arbejder de på at finde frem til, hvem der kan stå bag de mange kirkeindbrud, men netop i de her sager, er det svært at indsamle spor.

- Mange af kirkerne ligger alsidige steder, og det er ofte mørkt, så efterforskningsmæssigt, er der ikke meget at gå efter, siger Carsten Kousgaard, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor mener politiet også, at både larmer og overvågningskameraer en god løsning.

- Det giver politiet nogle gode efterforskningsmuligheder efterfølgende. Vi ser også at det ganske ofte er ret præventivt at sætte kameraer op, siger Carsten Kousgaard til TV2 ØSTJYLLAND.