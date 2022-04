Nu kan der brevstemmes om forsvarsforbeholdet

Man kan afgive sin brevstemme i alle landets kommuner og ikke kun den kommune, hvor man har bopæl.

Man kan møde op på et borgerservicecenter for at stemme, men nogle kommuner gør det også muligt på eksempelvis biblioteker.

Hvis man allerede har brevstemt, så er det ikke muligt at stemme på valgdagen. Det er dog muligt at brevstemme igen inden for fristen. Det er nemlig den nyeste stemme, der tæller.