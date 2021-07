Nu invaderer giftige fisk de østjyske kyster

Det forklarer han med, at fisk typisk søger ind til kysten for at æde om aftenen, når det begynder at blive mørkt. Han råder derfor til, at man bader midt på dagen.

Lille fjæsing kan blive større problem

Udover den almindelige fjæsing er der også en såkaldt lille fjæsing, der spøger lige nu.

- Den går ind på lavere vand, og den regnes som mere giftig, siger Henrik Carl.