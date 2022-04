Nu går testkapaciteten fra niveau 4 til 5

Det sker, fordi færre personer nu har behov for at blive PCR-testet. Testkapaciteten vil fremover være på niveau 5, oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

Det er det laveste niveau på den trappemodel, der er for testkapaciteten.

Færre bliver testet

I uge 13 blev der gennemsnitligt foretaget cirka 15.000 PCR-test om dagen. Myndighederne vil fremover kunne PCR-teste 40.000 om dagen. Det er en nedjustering fra 100.000 om dagen, som gør sig gældende for niveau 4.

- I forbindelse med at testkapaciteten nedskaleres, reduceres antallet af teststeder og åbningstiderne tilpasses.

- PCR-kapaciteten i sundhedssporet, som for eksempel benyttes til indlagte eller ansatte i sundhedsvæsenet, vil forblive uændret, skriver Styrelsen for Forsyningssikkerhed i pressemeddelelsen.