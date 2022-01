Nu forbydes tatoveringsfarver: - Vi har fundet et alternativ

Den nye lovgivning, betyder, at der tirsdag forbydes over 4000 kemiske stoffer i tatoveringsblæk grundet en mistanke om, at disse kan være allergi- og kræftfremkaldende.

En lovgivning, der har sat skræk i både tatovører og kunder over muligheden for fremtidigt at kunne tatovere og blive tatoveret. Men det har været unødvendigt, mener indehaver Anne Møller.



- Folk skyndte sig at booke en tid til at blive tatoveret med farve, inden året var omme, for de var bange for, at det ikke var muligt i det nye år, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Men vi gik i gang med at søge på, hvad producenter har lavet, der lever op til de nye regler. Og der er lavet alternativer til de farver, vi bruger her, og dem har vi så bestilt hjem.