Nu er østjysk område med på liste fra Naturskaderådet

Naturskaderådet har fredag udvidet det område, der blev erklæret stormflodsramt under stormen Pia i december.

Det skriver rådet på sin hjemmeside.

Kyststrækningen mellem Aarhus og Fornæs Fyr nord for Grenaa og strækningen mellem Asnæs Fyr og Halsskov Odde på Vestsjælland er nu blevet en del af det stormflodsramte område.

Det betyder, at borgere i de tilføjede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader, der opstod som følge af den forhøjede vandstand.