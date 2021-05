Nu er ledigheden lavere end før nedlukning sidste forår

- Her kommer vi til at gøre nogle ekstra ting for at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.

- Derfor forhandler vi lige nu med Folketingets partier om initiativer, der skal imødegå langtidsledighed, siger Peter Hummelgaard.

Blandt den gruppe, der betegnes som ledige i øjeblikket, er omkring 6000 personer tilmeldt en ordning for arbejdsfordeling. Den giver virksomheder mulighed for at fordele arbejdet blandt de ansatte, hvis der ikke er nok arbejde til at dække alle de timer, man egentlig er ansat til.

De ansatte får så en forhøjet dagpengesats i de timer og undgår til gengæld en fyreseddel.