Nu er det slut med mundbind på plejehjem, sygehus og hos lægen

Da smitten var på sit højeste blev 55.120 danskere testede positive for corona. Det var den 9. februar.

Flest var indlagt med corona den 25. februar, hvor 1762 mennesker lå indlagt med en positiv test.

Smitten vil falde yderligere

Sundhedsstyrelsen vurderer, at smitten vil falde yderligere, i takt med forårets komme, da folk opholder sig mere udenfor.

Myndighederne anbefaler dog fortsat, at man følger retningslinjerne for at forebygge smitte. Det betyder, at man blandt andet skal blive hjemme, hvis man er syg.