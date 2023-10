Nu er det slut med den velkendte kontrolrapport

- Vores evaluering af ordningen har vist, at teksten på kontrolrapporterne skabte mere forvirring end gavn. Forbrugerne nøjes med at kigge på smileyerne, siger han til Ritzau.

Mærket skal gøre det lettere for danskerne at aflæse, hvordan restauranterne har klaret sig ved de seneste kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.

Mærket vil også indeholde en QR-kode, der fører til findsmiley.dk. Her kan man se mere detaljerede kontrolrapporter.

Tejs Binderup frygter ikke, at ændringen vil forvirre forbrugerne.

- Jeg er sikker på, at det er noget forbrugerne bliver rigtig glade for. Det bliver tydeligere for dem, hvordan smileyen er på den enkelt butik, siger han.

Smileymærket kommer, efter at Fødevarestyrelsen sidste år forenklede smileyordningen. Styrelsen valgte her at fjerne den halvsmilende smiley, så der nu var tre i stedet for fire.

Brancheorganisationen Horesta har efterfølgende kritiseret tiltaget og kaldt det for en skærpelse af fødevarekontrollen.

Ifølge fødevarechef i Horesta, Tine Skriver, er det blevet mindre tydeligt, hvad butikker er blevet sanktioneret med, da smileyerne førhen havde en sanktion forbundet til sig.

- Det er et problem, at forbrugeren ikke kan se, hvad baggrunden er for en sanktion, siger hun.

Det nye smileymærke vil foreløbigt blive udrullet til 50.000 butikker i Danmark.