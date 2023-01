Nu er det blevet dyrere at køre med offentlig transport

Trafikselskaber over hele landet har søndag hævet deres priser.

Det betyder blandt andet, at en enkeltbillet til et DSB-tog i Vestdanmark i gennemsnit er blevet 2,1 procent dyrere. Rejser man på rejsekort, lyder stigningen på 6,9 procent.

Derfor vil det ikke længere være billigere at rejse på rejsekort.

I Østdanmark har DSB sat prisen på enkeltbilletter ned. En enkeltbillet til 12 zoner vil for eksempel fremover koste 96 kroner i stedet for 116 kroner.

Også trafikselskaber som Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab har reguleret deres priser gældende fra søndag.

Her er det også særligt ture på rejsekort, der er blevet dyrere. Priserne på enkeltbilletter bliver der for begge selskabers vedkommende ikke pillet ved.

De mange prisstigninger skyldes højere omkostninger for selskaberne. Blandt andet brændstof og el er blevet dyrere, forklarede bestyrelsesformand i DOT Marlene Holmgaard Friis i november.

Her oplyste DOT, som er et samarbejde mellem DSB, Metroselskabet og Movia, at priserne ville stige fra 15. januar.

- Ligesom alt andet stiger omkostningerne til at levere god kollektiv transport også markant i øjeblikket. Det sker efter flere år, hvor priserne har været holdt i ro, men nu er det nødvendigt i gennemsnit at lade dem stige.

- Det bliver dog med de nye priser relativt billigere at rejse langt med den kollektive transport og på den måde mere attraktivt at lade bilen stå og tage kollektiv transport, sagde Marlene Holmgaard Friis dengang i en pressemeddelelse.

Det er Trafikstyrelsen, der fastsætter, hvor meget selskaberne i den offentlige transport må hæve priserne. Det sker med det såkaldte takststigningsloft.

I år må priserne i gennemsnit blive 4,9 procent højere.

Det er den højeste gennemsnitlige stigning, siden takststigningsloftet trådte i kraft i 2008.

/ritzau/