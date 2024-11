Nu er der kommet sexlegetøj på hylderne i Netto

Anette Bøgh fortæller, at de med vilje har placeret produkter oppe i højden og i diskret emballage, så det ikke er "så i øjenfaldende" for kunderne.

- Der er forskel på dig og mig, og hvad, vi mener, der er vovet og kækt. Men vi mener, at de her produkter passer godt ind i tidens tendenser og trends, lyder det fra den nonfoodansvarlige.

Hun erkender, at det kan være grænseoverskridende for nogle kunder at blive konfronteret med en dildo, når de skal købe en liter mælk.

Er danskerne klar?

I onsdagens udgave af TV 2-programmet News & Co diskuterede panelet de nye varer på supermarkedshylderne, og her var meningerne delte.

Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, mener, at det er helt fint, at sexlegetøj er noget, man kan lægge i indkøbskurven sammen med sin mælk, mens politisk kommentator Søs Marie Seerup er lidt mere skeptisk.

Hun tror, at mange danskere vil have det fint med tilføjelsen i sortimentet, men frygter, at sexlegetøj kan blive for aftabuiseret og være med til at sløre linjerne omkring, hvad man taler om hjemme, og hvad man taler om, når man er ude.

- Det er ikke sådan noget, vi skal sidde og snakke om, når vi spiser middag hos naboen. Altså, at der stadig er noget, der er privat, mener hun.