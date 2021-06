Nu er der hjælp på vej til pressede domstole

Sidste år tilførte regeringen syv millioner kroner til domstolene til nedbringelse af sagsbunkerne efter coronanedlukningen.

Og med aftalen om finansloven for 2021 blev der tilført 13,3 millioner kroner årligt i 2021-2023 til domstolene til samme formål.

En opgørelse fra Domstolsstyrelsen viste i maj sidste år blandt andet, at nævningesager i 2019 i gennemsnit var undervejs i 6 måneder og 12 dage hos landets byretter, før der blev afsagt dom.

Dermed voksede sagsbehandlingstiden for den type sager, som blandt andet omhandler drab og andre grove forbrydelser, med knap to måneder sammenlignet med året forinden.

- Det er ikke rimeligt, at ofre for kriminalitet skal vente så længe på, at retfærdigheden sker fyldest, og de kan komme videre med deres liv.

- De skridt, vi i regeringen nu tager, er en både mærkbar og nødvendig saltvandsindsprøjtning i en situation, hvor domstolene gennem en årrække har modtaget flere sager, end de har kunnet behandle, siger Nick Hækkerup.

Justitsministeriet forventer, at domstolene med de ekstra midler vil kunne behandle cirka 1800 ekstra domsmandssager i 2021 og 2600 ekstra domsmandssager i 2022.

Domsmandssager er retssager, hvor den tiltalte nægter sig skyldig, og anklagemyndigheden kræver fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder.

