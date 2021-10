Nu er boligboomet ved at bremse

I henholdsvis første og andet kvartal blev der solgt 34.128 og 31.675 boliger.

Den største opbremsning, siden boligsalget toppede i marts, er sket på markedet for sommerhuse. Det overrasker ikke Mira Lie Nielsen.

- Det akutte behov for en sommerbolig herhjemme, der opstod under pandemien, er ved at være forvundet igen, siger hun.

- Vi må heller ikke glemme, at priserne på sommerhusene er steget rigtig meget under pandemien. Derfor tror jeg også, at køberne sidder og afventer markedet i øjeblikket. Det medvirker også til et afdæmpet marked.