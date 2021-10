Nu droppes brugen af coronarejsevejledninger

Med aftalen vil der også blive færre indrejserestriktioner.

De tilbageværende indrejserestriktioner fokuseres på rejsende, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede.

Kan hurtigt genindføres

Samtidig opretholdes et beredskab, så de tidligere restriktioner hurtigt kan genindføres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet.

- I dag er Delta-varianten den mest kendte og dominerende coronavariant i verden.

- Skulle der opstå en ny variant, hvor sundhedsmyndighederne er bekymret, så har vi en mulighed for at farve et land rødt, og dermed træder der en række restriktioner i kraft, blandt andet det at fraråde at rejse til landet, siger Kofod.

Rejsevejledningerne normaliseres fra fredag 15. oktober. Det vil sige op til efterårsferien.

De nye indrejseregler træder i kraft fra mandag 25. oktober.

Glæde i rejsebranchen

I rejsebranchen glæder man sig over, at et politisk flertal har besluttet at droppe rejsevejledninger relateret til coronavirus.

- Det er superpositivt. Endelig sker det. Vi har ønsket det i et stykke tid, siger Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.