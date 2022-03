Nu bliver det forbudt at udgive sig for en anden på sociale medier

- Derfor er jeg tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget i dag har vedtaget at kriminalisere identitetsmisbrug på nettet, så lovgivningen følger med tiden og sætter en tyk streg under forbrydelsens alvor.

I pressemeddelelsen bliver der lagt vægt på, at straffeloven langt fra dækker alle former for misbrug af identiteter. I dag er det nemlig ikke strafbart, at oprette en profil på sociale medier i en anden persons navn, med mindre det er med et kriminelt formål.

En overtrædelse af den nye bestemmelse, der træder i kraft 1. april, kan straffes med op til seks måneders fængsel.