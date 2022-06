Nu bliver det dyrere at køre uden billet i bus og letbane

Stigningen skyldes blandt andet, at kontrollørerne i højere grad oplever, at folk kører uden billet, lyder det i meddelelsen.

- Billetindtægten er nødvendig for at fastholde det kollektive trafiktilbud i et område. Samtidig duer det ikke, at nogle kunder rejser uden billet, mens andre har betalt for turen, skriver Midttrafik.

Første regulering i over ti år

Prisen på bøden er ikke blevet hævet siden 2011, og det er også derfor, at den bliver hele 250 kroner dyrere, begrunder selskabet det.

- Nu bliver den reguleret, så den svarer til den prisudvikling, der har været på billetterne siden 2011, står der.

Prisstigningen træder i kraft 1. september og gælder i Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.