Norlys-kunder får mulighed for at skrotte forudbetalte regninger

600.000 private elkunder hos energiselskabet Norlys får nu indfriet deres ønske om at kunne betale for deres faktiske forbrug - altså bagudrettet.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Indtil videre har kunderne modtaget en såkaldt acontoregning, hvor man betaler for sit forbrug en eller tre måneder ud i fremtiden.

Det er normalt for energiselskaberne at benytte sig af acontoregninger som betalingsløsning.

Her kommer selskabet med et estimat for kundernes fremtidige forbrug. Det er typisk baseret på tidligere forbrug og forventet elpris.

- Energikrisen har medført væsentligt højere priser, end vi har været vant til, siger Mads Brøgger, der er direktør for Norlys' energiforretning, i meddelelsen.

- Derfor fylder energiregningen også mere i husholdningsbudgettet. Det har fået mange af vores kunder til at efterspørge muligheden for at afregne deres faktiske energiforbrug.

- Dels vil den enkelte husholdning kunne se deres energibesparelser på den kommende regning. Dels skal der kun afregnes for en måned ad gangen. Den mulighed skal vores kunder naturligvis have, lyder det.

Først handede det om gas

Hvis man ønsker at betale for sit faktiske forbrug, kan man tilmelde sig betalingsløsningen på Norlys' hjemmeside.

- Vi forventer, at muligheden for forbrugsafregning også vil gøre elregningen mere enkel og gennemskuelig for de kunder, der vælger den løsning, siger Mads Brøgger videre.

Acontoregningen har været italesat og kritiseret under energikrisen, hvor priserne er steget voldsomt.

Det har i perioder gjort det langt dyrere at betale for tre måneders forbrug på forhånd.

Tidligere har det ført til store tilbagebetalinger til energiselskabernes gaskunder.

Det skete, fordi selskaberne havde baseret acontoregningerne på tidligere historisk høje gaspriser, som pludselig faldt i det sene efterår.