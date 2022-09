Nils var en tur i helvede - derfor er i dag en stor dag

Derfor betød det også ekstra meget for ham, da både flag og F16-fly mandag var i luften for at hædre de danske udsendte og veteraner. Det skete til den årlige flagdag, og i Randers blev den markeret med et politiorkester på Rådhustorvet.

- Det er den dag, hvor det danske samfund, høj som lav, anerkender den indsats som veteranerne har ydet, og det er utrolig vigtigt, siger Nils Bjerre Jakobsen.



Det er nemlig ikke alle der kan vende hjem til en normal hverdag efter udsendelse.

Gik op for ham efter 12 år

For Nils Bjerre Jakobsen og flere andre tidligere udsendte var det svært at finde sig til rette i et almindeligt liv hjemme i Danmark.

- Jeg kom hjem og forsøgte at glemme det. Men jeg var også kommet hjem og var blevet en anden og nok også en mere sur mand, fortæller han.