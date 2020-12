Nicolai Wammen går på forældreorlov

Skiftet sker fra dags dato, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.



- Kort før corona-krisen for alvor ramte Danmark, blev Karen og jeg forældre til lille Christian. Siden har Christian mest set sin far i tv, skriver Nicolai Wammen på Facebook.

Sønnen blev født i starten af året, hvor Nicolai Wammen fra 21. januar til 3. februar holdt en kort forældreorlov.

Det har været et endog meget aktivt år i Finansministeriet, hvor store hjælpepakker, finanslov, grøn skattereform, aftale om grønne biler og stimuluspakker har været nogle af opgaverne.

- Jeg har brugt de fleste vågne timer i Finansministeriet på at forhandle en lang række aftaler, der skal bidrage til at få Danmark tryggere og grønnere gennem krisen, skriver Nicolai Wammen på Facebook, hvor han glæder sig over aftalerne.

- Lige så meget glæder jeg mig nu som far til at gå på barsel til og med 5. februar. Og at den næste tids aftaler bliver legeaftaler med Christian, mens Morten Bødskov passer butikken, fortsætter han.