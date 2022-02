Ni mænd dømt for at aflure koder til NemID på biblioteker

28-årige Nuur Warsame er dømt for at have spillet en ledende rolle i en kriminel organisation.

Svindlen var ifølge retten professionelt og systematisk udført og foregik ved, at der blev opsat såkaldte keyloggere på flere end 25 biblioteker landet over.

Det gjorde det muligt for svindlerne at aflure intetanende borgeres brugernavne og koder til NemID.

De kunne således følge med i, hvornår koderne var ved at være brugt op, og nye nøglekort blev fremsendt.

Derefter tog de ud på borgernes adresser, holdt øje med postkasserne og fiskede konvolutter med nøglekort op. Derved kunne de foretage pengeoverførsler, optage lån og købe computere og telefoner.

En af de hidtil største sager

Samlet set er der ifølge anklagemyndigheden blevet svindlet - eller forsøgt svindlet - for 47 millioner kroner. Det er gået ud over 174 borgere landet over.

Sagen er en af de hidtil største, når det gælder misbrug af NemID-oplysninger.