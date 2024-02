Ni anholdt på en uge: Politiet retter særligt fokus

Østjyllands Politi har holdt ni mistænkte gerningsmænd for tyveri i den seneste uge.

Det sker som en del af en særligt fokus på de mange indbrud, borgerne, caféer, restauranter og mindre forretninger i politikredsen oplever.

- Vi har set en øget aktivitet hos indbrudstyvene, der virkelig har skabt en stor frustration og utryghed hos en lang række østjyske borgere, siger vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi Martin Frank Rasmussen.



Ifølge politiet har de fleste indbrudsanmeldelser fundet sted om natten, hvor politiet har intensiveret sin insats.

I den forbindelse lykkedes det også at fange to mænd på fersk gerning, da de blev observeret begå indbrud på Frederiks Allé i Aarhus C.

- Foruden vores eget store fokus på at få sat en stopper for indbrudstyvene, er vi også afhængige af borgernes hjælp. I flere af anholdelserne har vi fået hjælp fra opmærksomme borgere. Det har betydet, at vi har fået et signalement og hurtigt har kunne rykke ud til steder, hvor der er blevet begået indbrud og fået anholdt flere gerningsmænd på fersk gerning, siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen.



Politiet fortsætter indsatsen mod tyverier den kommende tid.