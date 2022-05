Nej til russisk olie vil fastholde høje benzinpriser

De danske forbrugere kan godt begynde at vænne sig til de høje benzinpriser, der er i øjeblikket.

Det vurderer råvareanalytiker i Danske Bank Jens Nærvig Pedersen.

Natten til tirsdag er EU's medlemslande blevet enige om at lukke for mere end to tredjedele af al olieimport fra Rusland.