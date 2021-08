Nedslående klimarapport rejser debat: CO2-afgifter, landbrug eller vindmøller?

Regulér erhvervslivet

Mona Juul, klimaordfører for De Konservative, vil for eksempel regulere erhvervslivet - blandt andet med CO2-afgifter.

- Vi skal sikre os, at vi beskatter det, vi vil have mindre af og sørge for at smide skatten tilbage i samfundet, i forhold til det vi gerne vil have mere af. Og der venter vi jo rent faktisk på, at Regeringen kommer med et udspil, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Reducer landbrugsarealet

Hos Enhedslisten peger medlem af Klima-, Energi- og forsyningsudvalget Søren Egge Rasmussen på, at det allerede er lykkedes at lave både klimalov og reduktionsmål i Danmark. Og står det til ham, er det næste, der skal tages fat på, landbruget.

- Vi skal reducere landbrugsarealet. Vi skal have mere skov og natur, og der er nogle lavtliggende arealer, der skal tages ud af landbrugsarealet og laves til naturområder. Det vil medføre, at vi vil have færre husdyr, og det er nødvendigt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.