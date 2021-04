Nedlukning får æren for dyk i antal trafikdræbte i marts

Den seneste opgørelse over trafikulykker dækker marts, og her registrerede man hos Vejdirektoratet "et meget lavt antal dræbte".

Det fortæller Marianne Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

I marts mistede seks personer livet i trafikken.

- Vi kan se, at der et meget lavt antal dræbte i marts måned.

- Sammenlignet med tidligere år er der tale om en halvering, siger Marianne Steffensen.

Næsten dobbelt så mange dræbt samme måned sidste år

Samme måned sidste år - hvor coronaudbruddet førte til første nedlukning - blev ti personer dræbt i trafikken på landsplan.

Fra 2016 til 2019 mistede mellem 12 og 17 mennesker livet i trafikken i marts måned.