Nedbrud hos TDC er nu løst

Opdatering: TDC's netværk er igen oppe at køre, efter en landsdækkende netværksfejl torsdag ramte teleudbyderen. Det oplyser TDC's pressechef, Louise Klinge, til TV 2.

Fejlen ramte som "udgangspunkt" kun TDC's erhvervskunder og gjaldt både for ind- og udgående opkald - på både fastnet- og mobiltelefoner.

TDC undersøger nu, hvor mange kunder der blev ramt af nedbruddet, fremgår det.









Et omfattende nedbrud hos TDC betyder, at det torsdag middag ikke er muligt at ringe til smitteopsporingen.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.