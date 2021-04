Naturlægemiddel tilbagekaldes efter fund af salmonella

- Det er naturligvis uheldigt, at et naturlægemiddel, der netop har til hensigt at virke mod diarré og forstoppelse, gør folk syge med salmonella, siger epidemiolog på SSI Luise Müller.

- Det er meget muligt, at personer, der i forvejen har maveproblemer, er mere sårbare overfor at få en alvorlig salmonellainfektion, siger hun i en pressemeddelelse.

Smid kapsler ud



Lægemidlet bliver solgt af virksomheden Orkla Care. Hvis man har kapsler fra partierne stående, bør man smide dem ud, lyder det.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er risikoen for at blive smittet med salmonella lille, selv om man har spist kapslerne fra de pågældende partier.