Nationale tests aflivet: - Det er en begravelse, jeg gerne deltager i

Mere anvendeligt redskab

Det glæder den århusianske rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF).

- Det er en begravelse, jeg gerne deltager i. Firkantede skabeloner fra Christiansborg er ikke den bedste ramme om samarbejde mellem forældre og skoler eller mellem kommuner og skoler. Nu får vi i stedet et langt mere enkelt, individuelt og praktisk anvendeligt redskab, lyder det i en pressemeddelelse.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger ved et pressemøde, at "de nuværende test er for svære at forstå for lærerne. Det har været en af udfordringerne".

- Hvis lærerne ikke kan bruge det i undervisningen, siger det sig selv, at det føles meningsløst for læreren, siger hun.

Aftalepartierne består af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance.

Derudover bliver det muligt for skolerne at tilvælge test af eleverne i 11 frivillige testfag – herunder historie og geografi.