Nævn smed bombe - nu frygter Søren fremtiden

- Det er livsbekræftende at gå derfra (lægen,red.) og vide, at sukkertallene ligger rigtigt, og at jeg har det godt, siger han.

Det vil få stor betydning for diabetespatienten Søren Martinussen fra Odder. Han siger selv, at hans liv er blevet bedre, siden hans læge udskrev Ozimpec til ham i foråret.

Men Ozimpec er ved at blive kvalt i sin egen efterspørgsel, og det har fået Medicintilskudsnævnet til at anbefale, at man fjerner tilskuddet til det populære præparat.

Søren Martinussen er klar til at betale for Ozimpec, hvis han læge ikke kan finde et præparat, der virker lige så godt.

Men netop Ozimpecs tydelige, positive effekter på både diabetespatienter og overvægtige har gjort det svært at skaffe medicinen. Derfor foreslår Medicintilskudsnævnet, at man fjerner tilskuddet til medicinen.

Det forklarer Kim Helleberg Madsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen,

- Nævnet hæfter sig ved, at der er en stigning i forbruget af visse lægemidler. Der når de frem til en konklusion af, at der er noget, der tyder på, at der er et uhensigtsmæssigt forbrug og dermed også, at de kriterier, der er for tilskuddet, ikke længere er opfyldt, siger han.



Det skaber bekymring hos Søren Martinussen.

- Jeg kan godt blive nervøs, hvis jeg skal til at være forsøgskanin og prøve et andet produkt, fordi Ozimpec er for dyrt eller fordi tilskuddet bliver fjernet, siger han.

Han har selv oplevet konsekvenserne af den store efterspørgsel.

- Jeg har fået seks penne indtil videre, og det er på fem forskellige apoteker, siger han og slår fast, at han er klar til selv at betale for Ozimpec uden tilskud, hvis hans læge ikke kan give ham et præparat, der virker lige så godt.

- Så må jeg betale den høje pris. Så må jeg betale 2300 kroner. Det synes jeg mit liv er værd, siger han.