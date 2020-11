Næsthøjeste smittetal: Yderligere 1367 coronatilfælde i Danmark

Kontakttallet er tirsdag faldet fra 1,1 til 1. Det vil sige, at ti personer i gennemsnit smitter ti andre. Det er positivt, at tallet falder, siger Torben Mogensen.

-At kontakttallet falder fra 1,1 til 1, er jo ikke et stort fald, men når det nærmer sig 1, er det et tegn på en meget stabil epidemi.

-Vi håber selvfølgelig, at tallet kommer under 1, så epidemien aftager. Men lige nu forventer man ikke, at antallet af smittede stiger voldsomt, men vil ligge på det niveau, der er i dag, siger han.

Otte nye dødsfald

Der er registreret yderligere otte nye dødsfald tirsdag. Det er det højeste siden begyndelsen af maj. Dermed er i alt 797 personer døde, mens de har været smittet med virusset, siden midten af marts.

Men Torben Mogensen understreger, at sundhedssystemet på nuværende tidspunkt ikke er overbelastet, og at det er det, som der bliver holdt øje med lige nu.

Ifølge SSI ville der omkring 1. april have været 3000 covid-19 tilfælde, hvis der dagligt var blevet testet 70.000 personer.