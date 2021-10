Nærmer sig løsning på MobilePay-problemer

Danske Banks driftsproblemer med betalingsløsningen MobilePay samt bankens netbank nærmer sig en løsning, oplyser banken sent onsdag aften til branchemediet FinansWatch.

- Vores kundesystemer er på vej tilbage online, og vi kan se kunder benytte vores ydelser igen.

- Vi beklager den ulejlighed dette skaber for vores kunder og gør alt, hvad vi kan, for at støtte dem, lyder det i et skriftligt svar fra Danske Bank, der er afsendt fra bankens presseafdeling, til FinansWatch.