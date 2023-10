Naboer til vindmøller og solceller skal have 5000 kroner ekstra

Kompensationen skyldes også, at det er en god forretning for energiselskaberne bag vindmøller og solceller, og de skal derfor betale mere.

Men regeringen har fået en del kritik for, at opsætningen af særligt vindmøller går for langsomt, hvilket delvist skyldes manglende lokal opbakning.

Historisk få projekter

Det store dilemma er, at alle gerne vil have grøn strøm, men mange borgere vil gerne have møllerne opsat et andet sted end ved siden af deres hjem.

I 2023 er der kun udsigt til opstilling af 11 nye vindmøller, hvilket historisk er meget lavt.

Ministerens udmelding hviler på nye anbefalinger fra Den Nationale Energikrisestab (Nekst).

Regeringen ventes at præsentere sit samlede udspil i næste uge.

I dag er det i høj grad landområderne, der bærer byrden.

- Mange kommuner ser dette som en chance for udvikling. Og som klimaminister forventer jeg også, at de større byer træder i karakter.

- De har nemlig ansvar for andre områder, såsom grøn energi til opvarmning og lokale transportløsninger, siger Lars Aagaard til Avisen Danmark.