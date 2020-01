Mystisk virus spreder sig – men overlæge maner til besindighed

For tiden kan du nærmest ikke tænde for tv'et eller åbne en avis uden at læse om det mystiske corona-virus, der foreløbig har kostet 42 mennesker livet.

På Aarhus Universitetshospital er beredskabet klar, men overlæge forventer ikke, at det kommer i brug.

Det er det tredje corona-virus. Først havde vi sars og så mers, og ingen af dem kunne tilpasse sig, så de blev varige epidemier over hele verden. Lars Østergaard, overlæge, Aarhus Universitetshospital

- Sandsynligheden for, at det kommer til Danmark, er meget lille. Den er ikke helt 0, men virusset har primært spredt sig i Kina, siger ledende overlæge og professor på infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Og med et rejseforbud mod unødvendige rejser i provinsen, hvor det er startet, er sandsynligheden altså lille.

Hvis der kommer patienter på afdelingen med corona-virusset, skal de ansatte iføre sig denne dragt.

Alligevel får Lars Østergaard i øjeblikket mange henvendelser fra praktiserende læger, der vil vide mere om smitten. Fordi deres patienter er bekymrede.

Men det er da altså ingen grund til at være på nuværende tidspunkt, lyder det fra overlægen.

Ingen er blevet til epidemier

Smitten af corona-virusset var i begyndelsen centreret omkring byen Wuhan i det centrale Kina, men siden har det spredt sig til flere lande.

Nogle forskere siger, at det nye virus måske ikke er så dødeligt som andre varianter af corona-virusset. Det gælder eksempelvis sars, der i 2002 og 2003 dræbte næsten 800 mennesker på verdensplan under et udbrud, der ligeledes begyndte i Kina.

- Det er det tredje corona-virus. Først havde vi sars og så mers, og ingen af dem kunne tilpasse sig, så de blev varige epidemier over hele verden, forklarer Lars Østergaard.

Men hidtil ved eksperterne meget lidt om det nye virus. Herunder hvor det stammer fra, og hvor let det kan overføres mellem mennesker.

Corona-virusset Kendte tilfælde: * 20. januar bekræfter kinesiske myndigheder en række nye tilfælde af virusset, herunder tre uden for Wuhan, heraf to i Beijing. Det er første gang, at det bekræftes, at virusset har spredt sig til andre kinesiske byer. * Indtil den 25. januar er der 1287 bekræftede tilfælde af personer i Kina alene med lungebetændelse forårsaget af det nye virus. Deres symptomer omfatter feber, hoste og åndedrætsbesvær. * 42 personer har mistet livet. Alle omkomne er fra Kina. En læge, der var i frontlinjen af virusudbruddet på et hospital i Hubei-provinsen, har desuden mistet livet. * Smitten centrerer sig om Wuhan, og langt de fleste smittede er fra Kina, men virusset er også blevet påvist i Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, Sydkorea, Taiwan, Nepal, USA, Australien, Malaysia og Frankrig. Eksperter ved meget lidt om det nye virus: * Kilden til virusset er ikke fundet. * Udbruddet er stærkt knyttet til et fiskemarked i Wuhan. Dog afviser nogle patienter, som er smittet med virusset, at de har været i nærheden af dette marked. * De kommunale myndigheder i Wuhan har tidligere oplyst, at et ægtepar blev smittet med virusset den 15. januar. Mens manden, der først blev syg, arbejdede på det omtalte fiskemarked, nægter hustruen, at hun har været på markedet. * Kinesiske sundhedsmyndigheder oplyser 21. januar, at virusset kan smitte mellem mennesker. Modforanstaltninger: * Der er ingen vaccine mod det nye virus. Det vil tage mindst et år at udvikle en vaccine mod det nye coronavirus, vurderer den internationale vaccinealliance Gavi. * Kinesiske myndigheder har øget kontrollen med virusset forud for det kinesiske nytår i slutningen af januar, hvor mange af landets 1,4 milliarder indbyggere plejer at rejse til deres hjembyer eller udlandet. * Lufthavnsmyndighederne i USA og Australien såvel som i mange asiatiske lande, herunder Japan, Thailand, Singapore og Sydkorea, har øget screeningen af passagerer fra Wuhan. * WHO har sendt direktiver til hospitaler over hele verden for at beskytte mod virusset.

Så derfor er de ansatte på infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby nødt til at forberede sig på det værste. At smitten når til Danmark.

- Vores beredskab er ligesom en brandforsikring på dit hus. Du er nødt til at have den, men du håber på aldrig at få brug for den. Vi er parate og beredte, men håber aldrig på patienter, siger Lars Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Overlægen på Aarhus Universitetshospital tror, at vi vil se flere smittede af virusset i den kommende tid. Dog primært i Kina.

Evakuerer borgere

Udbruddet har fået Frankrig og USA til at planlægge en evakuering af deres statsborgere og udstationerede diplomater fra den kinesiske storby Wuhan.

Det skriver aviserne South China Morning Post og The Wall Street Journal.

- Generalkonsulen har i samarbejde med lokale myndigheder planlagt at oprette en busrute, der tillader franske statsborgere og deres kinesiske familier at rejse fra Wuhan til Changsha, lyder det i et brev fra det franske konsulat ifølge den kinesiske avis South China Morning Post.

Changsha ligger omkring 350 kilometer syd for Wuhan i det centrale Kina. Det er her, at smitten har sit epicenter.

Coronavirusudbruddet har hidtil kostet over 40 personer livet. Derudover er omkring 1300 personer blevet smittet.