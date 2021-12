Myndighederne indkalder til pressemøde i aften

Også Enhedslisten efterlyser flere restriktioner. Sundhedsordfører Peder Hvelplund sagde tidligere torsdag , at "vi risikerer simpelthen at blive kørt over af epidemien".

I forvejen gælder en række restriktioner. Blandt andet er skolebørn hjemme, ligesom nattelivet er lukket. Restauranter og barer skal lukke ved midnat.