Myndighed giver hjælpende hånd til at sortere plast og pap

Her svarer 79 procent, at affaldssortering er nødvendigt for at passe på klimaet. 78 procent mener, at sortering i de ti kategorier er godt.

Besværlig og tager meget plads

Dog mener halvdelen af de adspurgte, at sortering er besværligt og desuden fylder.

Samtidig efterspørger tre ud af fem mere information om, hvad der sker med affaldet efter sortering.

- For at komme i mål skal vi have alle med, og både borgere og virksomheder skal sortere deres affald ens.

- Derudover skal der fra første færd designes varer og emballage med genanvendte materiale. I det hele taget skal der designes med genbrug og genanvendelighed for øje, lyder det fra miljøministeren.