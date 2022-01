Museer spår et svært forår efter genåbning

Med mundbind og coronapas kunne landets museer søndag igen slå dørene op.

Et af de steder, der valgte at åbne søndag, er Aros i Aarhus, hvor det gik godt. Her var der over 630 gæster.

Det er et stykke under de 1500 gæster, der var på en normal søndag i 2019, inden corona ramte landet, men det er ifølge direktør Rebecca Matthews et godt sted at starte. Hun forventer, at de besøgende nu langsomt vender tilbage.

- Vi er enormt glade for, at vi igen kan invitere publikum indenfor på Aros.

- Kunst og kultur er vigtig i forhold til menneskers mentale helbred, og derfor spiller vi som kunstmuseum ikke blot en stor rolle, men vi har også et stort ansvar, siger hun i en kommentar.

Landets museer blev sammen med flere andre steder i samfundet lukket fra 19. december på grund af stigende coronasmitte.