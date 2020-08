Mundbind: Det er gået godt - for det meste

Tusindvis af passagerer har i denne uge skulle vænne sig til et helt nyt element i den offentlige transport. Mundbind.

Det er varmt, det dugger på brillerne, og det koster penge. Der er flere dårlige ting at sige om mundbind, men det har ikke været udfordringer, der er større, end at langt de fleste har taget det nye krav om mundbind i offentlig transport til sig.

Det fortæller Aarhus Sporveje, Midttrafik, DSB og Molslinjen samstemmigt.

Dem, der normalt ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt i busserne, kan heller ikke finde ud af det her. Bjarne Larsen, HR-chef, Aarhus Sporveje

Kravet trådte formelt i kraft tirsdag.

- Der var ganske få, der havde mundbind på om mandagen, men fra tirsdag, da bekendtgørelsen trådte i kraft, var der flere og flere, der havde forstået budskabet. Der var også en del, der ikke havde mundbind på, men så havde vi nogle til dem, siger Jesper Maack, kommunikationsansvarlig for Molslinjen.

Ingen problemer

Passagererne har haft en del spørgsmål om brugen af mundbind, men der har ikke været nogen konflikter ombord.

Hos DSB tegner der sig samme billede. De har måttet udlevere mundbind til en del passagerer, men det har ikke ført til nogle optrin på banegårde eller i tog.

Læs også VIDEO: Her anbefales de at bruge mundbind i supermarkedet - så mange bruger dem

Aarhus Sporveje står for de gule busser i Aarhus, hvor smittetallene har været høje i flere uger. I busserne er mundbinene blevet et fast indslag, men der har været enkelte udfordringer med passagerer, der ikke har ønsket at efterleve det nye lovkrav. Det fortæller HR-chef Bjarne Larsen.

- Dem, der normalt ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt i busserne, kan heller ikke finde ud af det her, siger han.

Efterlader mundbind i bussen

Hans chauffører må bede folk om at iføre sig mundbind, men de har ikke ansvaret for at få dem til at forlade bussen, hvis de ikke følger opfordringen. Den opgave har G4S' vagter.

Det nye krav har dog affødt en uheldig tendens i de gule busser med Bjarne Larsens medarbejdere bag rattet.

- Folk smider mundbindene, når de holder ved stoppestedet. De smider det inde i bussen, og det giver en risiko for de andre passagerer og de medarbejdere, der skal fjerne dem, siger han.

Læs også Minister: Du skal bære mundbind hele vejen

Folk hænger deres brugte mundbind på sæderne, smider det på gulvet og efterlader dem på sæderne.

- Det er lidt frustrerende, siger Bjarne Larsen.

100 kunder afvist

Hos Midttrafik er der også ros til langt hovedparten af de mange tusind passagerer, de hver dag fragter rundt i de midt- og østjyske kommuner.

- Vi har afvist 100 kunder, der ikke har båret mundbind, siger funktionschef Thomas Dalgaard.

Læs også Krav om mundbind i offentlig transport: Her er reglerne

Han påpeger, at der er tale om en brøkdel af passagererne. Han forklarer, at det er sket ved stoppesteder, hvor Midttrafik ikke har været til stede med mundbind til de passagerer, der ikke har haft deres eget med.

- Det er forløbet i god ro og orden. De har været klar over, at de ikke har båret mundbind, og at de derfor ikke kan komme med, siger Thomas Dalgaard, der har fået henvendelser fra flere kunder, der er glade for, at der skal bæres mundbind i den offentlige transport.

Læs også Mundbind flyder på gaden: Øger risikoen for medarbejdere

Man skal iføre sig mundbind, hvis man skal med en bus, der kører til, fra og igennem Favrskov, Horsens, Silkeborg, Aarhus, Odder og Skanderborg. Det gælder på hele rutens længde, selvom den begynder og slutter i en kommune, der ikke er omfattet af kravet.

I togene skal man iføre sig mundbind, inden man når til første stoppested i en af de seks kommuner. Man må tage mundbindet af igen, når man forlader det sidste stoppested i en af de seks kommuner.