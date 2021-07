Muhammedtegneren Kurt Westergaard er død

Ud over at skabe en udenrigspolitisk krise, gjorde Muhammedtegningerne Kurt Westergaard til et mål for ekstreme islamister. Det er kommet frem, at der blev sat en dusør på mange millioner for at dræbe ham.

I 2012 overlevede han et attentatforsøg i sit eget hjem, hvor en somalisk mand trængte ind med en økse. Det lykkedes dog Westergaard at undslippe ved at låse sig inde på toilettet.

Efter attentatforsøget kom han under endnu skarpere overvågning af PET.