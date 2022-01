Mug fundet i lagkagebunde - nu trækkes de tilbage

Lagkage er lækkert, men ikke med mug i.

Kageproducenten Coronet Cake Company ApS har via Fødevarestyrelsen fredag meddelt, at de trækker to varianter af lagkagebunde tilbage, da der er fundet mug i produkterne.

Lagkagebundene bærer mærket Salling og er solgt i Bilka og Føtex.

Det drejer sig om både lyse og mørke bunde.

De lyse Salling Lagkagebunde på 340 gram er mærket med bedst før-datoerne 07.02.2022 og 22.02.2022.